Yargıtay 16. Ceza Dairesi, şarkıcı Zuhal Olcay'a, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezasını onadı.



NE OLMUŞTU?

Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığı öne sürülmüştü. Bu gelişme üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Olcay hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede, Olcay'ın sahne aldığı mekanda şarkı söylerken, şarkının sözlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı, aynı zamanda şarkı söylerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik olarak el işareti yaparak alenen hakaret ettiği ifade edildi. Olcay'ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.