Zuhal Olcay'a Erdoğan'a hakaretten hapis cezası

Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanan sanatçı Zuhal Olcay 10 ay hapse çarptırıldı.

Sahne aldığı bir mekanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a uyarladığı bir şarkının ardından yaptığı el işareti nedeniyle sanatçı Zuhal Olcay hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.