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  • Son Güncelleme: 19.07.2019 07:49

bugün tahliye oluyor

ABD’de 17-25 Aralık kumpasının devamı olan davada tutuklanarak 32 ay hapis cezası alan eski Genel Müdür Yardımcısı bugün tahliye oluyor. Atilla’nın tahliyeden sonra ’ye dönmesi bekleniyor.

Hakan Atilla bugün tahliye oluyor

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet , bugün tahliye olacak. Daha önce tahliye tarihi 25 Temmuz olarak açıklanan ancak "iyi hal yasası nedeniyle" erken tahliye olacak Atilla, bugün serbest kalacak. Atilla'nın ardından 'ye dönmesi bekleniyor.

DAVANIN TEK SANIĞI
ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan , yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti. Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise 27 Mart 2017 'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

32 AY HAPİS ALDI
İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan Hakan Atilla da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.

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