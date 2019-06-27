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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 09:28

’nın avukatları açıkladı: O tarihte tahliye oluyor

ABD’deki davasında 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Gen. Md. Yardımcısı ’nın, ’da tahliye edileceği açıklandı. Avukatları Atilla’nın cezaevinden çıktıktan sonra göçmenlik ofisince sorgulanacağını, ardından da ’ye döneceğini söyledi.

Avukatları açıkladı: Tahliye oluyor

davasında yargılandıktan sonra 32 ay hapis cezasına çarptırılan eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet tahliye oluyor. Amerika'nın Sesi televizyonuna konuşan Hakan Atilla'nın avukatları, "Tahliye günü ama ek olarak bürokratik bir süreç var" dedi.

TÜRKİYE'YE DÖNECEK
Avukatlar, Atilla'nın cezaevinden çıktıktan sonra bir süre göçmenlik ofisi yetkilileri tarafından sorgulanacağını, bunun rutin bir işlem olduğunu söyledi. Sorgusunun ardından da Atilla'nın 'ye döneceği belirtildi.

New York Güney Bölgesi'nde 105 yıl hapis istemiyle yargılanan Atilla, Rıza Sarraf'ın tanık olarak dinlenildiği dava sürecinde jüri üyeleri tarafından suçlu bulunmuştu. Davanın hakimi Richard Berman, jüri kararı sonrasında gerçekleşen karar duruşmasında Atilla'ya 32 ay hapis cezası vermişti. Atilla'nın avukatları, Berman'ın verdiği kararı üst mahkemeye başvurup temyiz etmişti.

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