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  • Son Güncelleme: 27.06.2019 20:44

'nın tahliye tarihi değişti

ABD'deki yaptırımları davasında suçlu bulunan eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet , 'da tahliye edilecek.

Hakan Atilla'nın tahliye tarihi değişti

Daha önce tahliye tarihi 25 Temmuz olarak açıklanan Atilla, "iyi hal yasası nedeniyle" erken tahliye edilecek. Buna göre, Atilla, 'da serbest kalacak.

HAKAN ATİLLA DAVASI
ABD'nin 'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016'da ABD'de tutuklanan , yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017'de hakkındaki suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla iş birliğine gitmişti.

Eski Genel Müdür Yardımcısı Atilla ise 27 Mart 2017 'ta gözaltına alınmış ve davanın tek sanığı olarak yargılanmıştı.

İran yaptırımları davasında suçlu bulunarak 32 ay hapis cezası alan da suçlu bulunma kararını temyize götürmüş, ağustos ayında ise avukatları aracılığıyla masum olduğu ve beraat talebiyle temyiz gerekçelerini istinaf yani bir üst mahkemeye taşımıştı.

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