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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 02:22

'deki saldırıda yaralanan kişi hayatını kaybetti

'ın kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlardan biri hayatını kaybetti. Erbil makamlarından, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Erbil'deki saldırıyla ilgili flaş gelişme!

Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki () Kurumundan bir yetkiliden alınan bilgiye göre, 'nin Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıda, başından aldığı kurşunla ağır yaralanan Beşdar Ramazan yaşamını yitirdi.

Ramazan'ın cenazesinin Adli Tıp Kurumundan alınarak, ailesine teslim edildiği belirtildi.

Erbil makamlarından, konuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Irak'ın Erbil kentinde bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli bir diplomat şehit olmuş, saldırıda bir Irak vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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