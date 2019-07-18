Her fırsatta "çevreci" kaygılar kisvesi altında vandalizme sahip çıkan, Gezi Parkı olaylarında sözde birkaç ağaç için kaos peşinde koşan , ODTÜ'de polisimize küfür edenlerle omuz omuza yürüyen CHP, PKK'nın üstlendiği yüzlerce orman yangını için tek kelime etmedi.

"GÖRÜLMEMİŞ İKİYÜZLÜLÜK"

CHP'nin çevrecilik konusundaki bu ikiyüzlü tutumu vatandaşlar tarafından da tepki çekti. CHP'nin çevre istismarına ilişkin konuşan vatandaşlar, "Mevzu ağaç değil, CHP'nin kimlerle kol kola yürüdüğü belli." İfadelerini kullandı.





"KİMSE AK PARTİ KADAR AĞAÇ DİKMEMİŞTİR"

Öte yandan CHP, AK Parti'ye de yine sözde "çevresel" kaygılarla saldırmış, kamuoyunda algı yaratarak AK Parti'nin yaptığı projelerle çevreye zarar verdiğini iddia etmişti.





Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal "AK Parti iktidarı süresince yaklaşık 4.5 milyar ağaç dikti. Hiç kimse AK Parti kadar ağaç dikmemiştir. AK Parti'nin ağaca, yeşile önem verdiği kadar kimse önem vermemiştir. Cumhurbaşkanımız ısrarla millet bahçesi diyor. Ama muhalefetten hiç bu konularda ses duymuyorsunuz" dedi.

Aksal, ayrıca sözde çevreci CHP'nin, PKK'nın üstlendiği orman yangınlarına ses çıkarmamasına da dikkat çekti.



