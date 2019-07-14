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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 20:29

Son dakika: 'da korkutan bir daha!

Fethiye ilçesinde çıkan a 2  helikopter, 8 arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Muğla'da korkutan bir yangın daha!

Fethiye ilçesinde çıkan a 2 helikopter, 8 arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. 'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 2 helikopter, 8 arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

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