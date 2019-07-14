Fethiye ilçesinde çıkan yangına 2 helikopter, 8 arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.
Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 2 helikopter, 8 arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.
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