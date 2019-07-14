Fethiye ilçesinde çıkan yangına 2 helikopter, 8 arazöz ve itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

Patlangıç Mahallesi Hıdırlık mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına 2 helikopter, 8 arazöz ve itfaiye ekipleriyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.