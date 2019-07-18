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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 13:05

Son dakika: ile Almanya arasında kritik görüşmesi

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile telefonda ve konusunu görüştü.

Türkiye ile Almanya arasında kritik görüşme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu'nun, Alman mevkidaşı Maas ile telefonda yaptığı görüşmede, ve konuları ele alındı.

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