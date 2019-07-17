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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 14:02

Son dakika haberi: Van Büyükşehir Belediye Başkanı hakkında soruşturma

Son dakika haberine göre Van Büyükşehir Belediye Başkanı ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında, 'li bazı belediyelere yapılan yardımlarla ilgili resen soruşturma başlatıldı.

HDP’li başkan ve Meclis üyelerine soruşturma!

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesinin Van'daki AK Parti'li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki 'li belediyelere yardımda bulunduğu iddialarına ilişkin Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında resen soruşturma başlattı.

Başsavcılık, görev suçu kapsamında ilgili kurumlardan soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.

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