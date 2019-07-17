Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyükşehir Belediyesinin Van'daki AK Parti'li belediyelerin yardım talebini reddederek başka illerdeki HDP'li belediyelere yardımda bulunduğu iddialarına ilişkin Ertan ve bazı belediye meclis üyeleri hakkında resen soruşturma başlattı.
Başsavcılık, görev suçu kapsamında ilgili kurumlardan soruşturma izni verilmesi talebinde bulundu.
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