Türkiye uzun menzilli hava savunma ihtiyacını karşılamak için Rusya'dan aldığı S-400'lerin teslimatı sürüyor. Tüm dünyanın birinci gündem maddesi haline gelen S-400'lere ilgili yeni bilgilerde ortaya çıkıyor.

Dünyanın en iyi hava savunma sistemi olarak gösterilen, menzili ve özellikleri ile ABD yapımı Patroitları gölgede bırakan S-400'leri üretenin bir Türk olduğu ortaya çıktı

Rusya'nın en gizli sanayi kuruluşu olan Almaz-Antey bilim ve araştırma şirketinin eski yöneticisi, Rus askeri-sanayinin ürettiği S-300 Favorit ve S-400 Triumph füze savunma sistemlerini üreten Azerbaycan asıllı bir Türk olan İgor Aşurbeyli.





Konu ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Rusya Araştırmaları Enstitüsü de "S400'leri üreten bir Türk olduğunu biliyor musunuz? İgor Aşurbeyli, Rusya'da köken olarak Azerbaycan Türk'ü bir bilim adamıdır. S-300 ve S-400'lerin üreticisidir" denildi.

IGOR AŞURBEYLİ KİMDİR?

Igor Aşurbeyli, 1963 Bakü doğumlu. Mühendis ve girişimci. Azerbaycan tarihinde etkili bir soylu aileye mensup. Rusya'da kurduğu enerji şirketinin yıllarca yöneticiliğini yürütmüştür. 2016'da UNESCO tarafından nanoteknoloji alanındaki katkıları tarafından bilim madalya sahibidir.









İLK UZAY ÜLKESİ 'ASGARDİA'NIN İLK BAŞKANI

İlk uzay ülkesi olma hedefiyle ortaya çıkan Asgardia'nın ilk devlet başkanı Azerbaycan asıllı bilim insanı Igor Aşurbeyli oldu. Igor Aşurbeyli, bir uzay ülkesinin ilk devlet başkanı olarak tarihe geçti.

ASGARDİA NEDİR?

İnternet ortamında kurulmuş bir uzay ulusudur. Kurucusu 1963 doğumlu Azerbaycan asıllı Rus iş adamı ve bilim insanı olan İgor Aşurbeyli'dir. 1988 yılında Socium adlı şirketi kurmuştur. Şirketin sloganı "zorlukları aşarak yıldızlara ulaşmak" tır. İlk kurulduğu zamanlarda şirket sadece küçük yazılım işleri yapmakta ve yine yazılım-bilişim alanında danışmanlık hizmeti vermektedir. Zengin ve varlıklı bir işadamı olan Aşurbeyli'nin bilimle ilgili birçok çalışması bulunmaktadır ve Rusya'da "devlet bilim ve teknoloji ödülü" sahibidir.

