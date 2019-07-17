ABD'nin tehditlerine aldırış etmedi. Rusya 'dan satın alınan S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı dün de devam etti. Geçen hafta Cuma günü başlayan sevkiyatın 5'inci gününde 10, 11 ve 12. uçak da Rusya'dan havalanarak Mürted Hava Meydanı'na indi. Parçalar hangarlara çekildi.Öte yandan geçen Cuma, Türkiye 'nin S-400 alması nedeniyle düzenleyeceği toplantıyı son anda iptal eden, önceki gün yapmayı planladığı S-400 ve Türkiye konulu toplantısını da ikinci kez iptal etti.

F-35

ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin S-400 almasını değerlendirdi: Rusya'dan füze sistemi almak zorunda kaldıkları için F-35'leri satamayacağımızı söylüyoruz. Açıkçası Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var ve fakat bu durum çok karmaşık. Bu durum üzerine çalışıyoruz, neler olacağını göreceğiz. Ama bu gerçekten adil değil. Obama yönetimi onlara Patriot füzelerini satmadı. Bunun üzerine Türkiye Rusya'dan füzeleri aldı.