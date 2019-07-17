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'leri taşıyan 12. uçak da Mürted'e indi

’dan alınan sevkiyatı dün de devam etti. Malzemeleri taşıyan 12. uçak da Mürted’e indi. kararlı tutumunu bir kez daha dünyaya gösterdi.

12. sefer
Ankara, ABD'nin tehditlerine aldırış etmedi. 'dan satın alınan Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi malzemelerinin sevkiyatı dün de devam etti. Geçen hafta Cuma günü başlayan sevkiyatın 5'inci gününde 10, 11 ve 12. uçak da Rusya'dan havalanarak Mürted Hava Meydanı'na indi. Parçalar hangarlara çekildi. Türkiye kararlı tutumunu bir kez daha dünyaya gösterdi. Öte yandan geçen Cuma, 'nin S-400 alması nedeniyle düzenleyeceği toplantıyı son anda iptal eden Pentagon, önceki gün yapmayı planladığı S-400 ve Türkiye konulu toplantısını da ikinci kez iptal etti.



TÜRKİYE'YE F-35 SATAMAYACAĞIZ
ABD Başkanı Trump, Türkiye'nin S-400 almasını değerlendirdi: Rusya'dan füze sistemi almak zorunda kaldıkları için F-35'leri satamayacağımızı söylüyoruz. Açıkçası Türkiye ile iyi ilişkilerimiz var ve fakat bu durum çok karmaşık. Bu durum üzerine çalışıyoruz, neler olacağını göreceğiz. Ama bu gerçekten adil değil. Obama yönetimi onlara Patriot füzelerini satmadı. Bunun üzerine Türkiye Rusya'dan füzeleri aldı.

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