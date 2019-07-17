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  • Son Güncelleme: 18.07.2019 09:31

? 18 Temmuz EYT son dakika haberleri

EYT – 'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi! Dün toplantı yapıldı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. 3.5 saat süren toplantı yapıldı. Binlerce kişi emekli olamadığı için lı iş arıyor ve yaşını doldurarak emekli olmak istiyor. Ancak kamu kurumlarında istihdam sağlanırken en önemli kriter yaş şartıdır ve (eyt) yasasını bekleyenler sadece özel sektörde iş bulabiliyorlar. Diğer yandan özel sektörde sigorta ve geçim sıkıntısı nedeniyle zorluk çeken vatandaşlar emeklilikte yaşa takılanlar (eyt) yasasının bir an önce TBMM'de onaylanmasını talep ediyorlar. Milyonlarca aile Türkiye'de EYT son dakika gelişmesi var mı, yok mu araştırmasına devam ediyor.

EYT yasası ile ilgili haberler çok dikkat çekiyor ve ilgi görüyor. Bu bağlamda yeni gelişmeler oldukça en güncel haberleri sizler için veriyoruz.
Emeklilik olmak için günlerini sayanlar erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla cevap arıyor. AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi dün toplantı yapıldı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. 3.5 saat süren toplantı yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri nedir? EYT yasası çıktı mı? İşte yeni formül!

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