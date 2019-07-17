EYT yasası ile ilgili haberler çok dikkat çekiyor ve ilgi görüyor. Bu bağlamda yeni gelişmeler oldukça en güncel haberleri sizler için veriyoruz.

Emeklilik olmak için günlerini sayanlar erken emeklilik yasasında son durum nedir sorusuna büyük bir merakla cevap arıyor. AK Parti'den EYT ile ilgili yeni açıklama geldi dün toplantı yapıldı. Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin milletvekilleriyle bir araya geldi. 3.5 saat süren toplantı yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda konu üzerinde çalışıldığını belirten uzmanlar, "Finlandiya Modeli" olarak bilinen yöntemle, Emeklilikle Yaşa Takılanlar meselesinin önemli ölçüde çözüme kavuşturulabileceğini ifade ettiler. Peki Emeklilikte Yaşa Takılanlar son dakika haberleri nedir? EYT yasası çıktı mı? İşte yeni formül!