Af yasası ile ilgili her gün yeni gelişmeler bir biri ardına yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, genel af ile ilgili açıklama yaptı. Abdülhamit Gül yapığı açıklamada: ''Hukuk fakültesi eğitimin kaliteli olması. Nitelikli hukukçu yetişirse çok adil kararlar çıkar. AİHM kararlarının, Anayasa Mahkemesi kriterlerin değerlendirilmeye tabi tutulması çok önemli.
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