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  • Son Güncelleme: 26.07.2019 17:26

Canlı yayında kritik ve ceza indirimi açıklaması

Af yasası ceza indirimi gelişmeleri vatandaşlar tarafından en sık araştırılan konulardan biri olmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve 'den de konuyla ilgili açıklama gelmesinin ardından af yasası ceza indiriminin çıkıp çıkmayacağı araştırılmaya başlandı.

Af yasası ile ilgili her gün yeni gelişmeler bir biri ardına yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, genel af ile ilgili açıklama yaptı. Abdülhamit Gül yapığı açıklamada: ''Hukuk fakültesi eğitimin kaliteli olması. Nitelikli hukukçu yetişirse çok adil kararlar çıkar. AİHM kararlarının, Anayasa Mahkemesi kriterlerin değerlendirilmeye tabi tutulması çok önemli.

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