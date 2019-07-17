Af yasası ile ilgili her gün yeni gelişmeler bir biri ardına yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, genel af ile ilgili açıklama yaptı. Abdülhamit Gül yapığı açıklamada: ''Hukuk fakültesi eğitimin kaliteli olması. Nitelikli hukukçu yetişirse çok adil kararlar çıkar. AİHM kararlarının, Anayasa Mahkemesi kriterlerin değerlendirilmeye tabi tutulması çok önemli.