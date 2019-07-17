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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 16:42

Son dakika: Meclis'te başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümleri için komisyon kuruluyor

Genel Kurulunda, " Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi, tüm partilerin oybirliğiyle kabul edildi.

Meclis'te çocuk ölümleri için komisyon kuruluyor

Genel Kurulunda, " Vatan başta olmak üzere şüpheli çocuk ölümlerinin araştırılması ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi" amacıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergelerinin birleştirilerek bugün görüşülmesi, tüm partilerin oybirliğiyle kabul edildi.

Detaylar Geliyor...

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