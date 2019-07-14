Tatilden önce Meclis'te olacak! 80 bin kişiye af geliyor

15 Temmuz af yasası haberleri oldukça merak ediliyor. Af yasasının tatilden önce Meclis'te olması bekleniyor ve toplam 80 bin kişinin bundan yararlanması bekleniyor. Mahkum affı ve ceza indirimi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın af yasası ile ilgili yaptığı açıklama sonrası binlerce kader mahkumu ve aileleri, af yasasının ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırmaya başlamıştı.