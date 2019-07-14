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  • Son Güncelleme: 21.07.2019 13:45

Tatilden önce Meclis'te olacak! 80 bin kişiye af geliyor

15 Temmuz af haberleri çıkar mı en son haber! 2019 mahkum ve tatil öncesi Meclis'e gelecek mi? Af ile ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. 'nin 19 Mayıs 2018 tarihine kadarki suçlara 5 yıl şartlı indirim öngören kanun teklifi 24 Eylül'de Başkanlığı'na iletilmişti. Yargı reform paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, Meclis tatile girmeden yetiştirilmesi planlanıyor.

15 Temmuz af yasası haberleri oldukça merak ediliyor. Af yasasının tatilden önce Meclis'te olması bekleniyor ve toplam 80 bin kişinin bundan yararlanması bekleniyor. Mahkum affı ve ceza indirimi ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın af yasası ile ilgili yaptığı açıklama sonrası binlerce kader mahkumu ve aileleri, af yasasının ne zaman yürürlüğe gireceğini araştırmaya başlamıştı.

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