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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 11:26

Başkan Erdoğan düşmanı elebaşı Gülen ile görüşüp özür dilemiş

Katıldığı televizyon programında Başkan Erdoğan'ı darbe ve ölümle tehdit eden sözde sanatçı 'ın elebaşı ile görüşerek özür dilediği ortaya çıktı. Ayrıca milletin destansı direnişini itibarsızlaştırmaya çalışan Akpınar, 'a "şov" yakıştırması yaparak skandala imza atmıştı.

FETÖ elebaşı Gülen ile görüşüp özür dilemiş

Son dönemlerde milletin oylarıyla başa getirdiği 'a düşmanlık üzerinden prim yapmaya çalışan isminin önünde 'sanatçı' yazan isimler arasında yer alan 'ın lideri teröristbaşı ile samimi ilişkisi olduğu ortaya çıktı.

Yeni Akit'in haberine göre Metin Akpınar'ın adının kullanıldığı bir sosyal medya hesabından ile ilgili tepki çeken bir paylaşım yapıldı. Akpınar ile alakalı olup olmadığı bilinmeyen hesap, 15 Temmuz'daki şehitleri anma törenlerinin şov olduğunu ve Akpınar'ın FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le hiçbir zaman ilişkisinin bulunmadığını iddia etti.

15 TEMMUZ'A "ŞOV" YAKIŞTIRMASI!
15 Temmuz'da milletin destansı direnişini itibarsızlaştırmaya çalışan "Metin Akpınar" isimli hesap yaptığı paylaşımda "Fethullah Gülen'e bir kez dahi olsun hoca efendi dememiş olmanın haklı gururunu biz yaşarız şovunu siz yaparsınız." ifadelerini kulllandı.

YILLAR ÖNCE ALTUNİZADE'DE GÖRÜŞMÜŞLER
Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı üzerinden prim yapmaya çalışan Akpınar'ın daha önceden FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le görüşerek özür beyan ettiği ortaya çıktı.

2008'de Vatan gazetesinde yayımlanan "Gülen'den 'hayır duası' alan ünlüler" başlıklı haberde Metin Akpınar'ın Gülen ile görüşmesine yer verildi. , , , , Cenk Koray, , gibi isimlerin de geçtiği haberde Metin Akpınar ile ilgili şu ifadeler geçiyor:

1980'li yıllarda bir karikatür dergisinde Gülen'i incitici bir karikatür yayınlanmış. O karikatürde Gülen dönemin Başbakanı 'ın göbeğini yazan bir hoca olarak gösteriliyor. Metin Akpınar ve 'da bir programlarında bu karikatürü kullanıyorlar. Akpınar Gülen'i Altünizade'de kaldığı evde ziyaret ediyor. O karikatürden bahseden Akpınar "Biz komedyenler karikatür dergilerinden yararlanıp espriler yaparız. Espri hapşırık gibidir, ağıza gelince tutulmaz. O espriyle sizi incittik, kusura bakmayın" diyor. Gülen ise önemli olmadığını belirtiyor. Bir de Akpınar'a "Zeki Alasya ile Lorey ve Hardi gibi uzun süredir birliktesiniz" diyor. Akpınar buna "Bizim birlikteliğimiz onlardan daha eski" diye cevap veriyor. Akpınar ile görüşmesini sorduğumda bana Gülen "Onu inançlı bir insan olarak gördüm" diyor.

ERDOĞAN'I ÖLÜMLE TEHDİT ETMİŞTİ
Metin Akpınar, geçtiğimiz sene ile birlikte tetikçi Halk TV'de katıldığı 'ın programında Türkiye'de demokrasi olmadığını savunarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı darbe ve ölümle tehdit etmişti.

MÜJDAT GEZEN VE METİN AKPINAR'DAN ERDOĞAN'A KÜSTAH SÖZLER
Akpınar, "Bu kutuplaşma ve karmaşadan kurtulmamızın tek çaresi demokrasidir. O noktaya ulaşabilirsek kavga gürültü olmadan bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak ise belki lideri ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki de başka liderlerin yaşadığı kötü sonları yaşayabilirler." diyerek adeta FETÖ'cü teröristlerin sözcülüğünü yapmıştı.

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EROL. EROL.

SANATÇI MÜSVETTESİ BİZDE SENİ ADAM SANIRDIK ,,FARE YÜREKLİ SENİ.

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cevapla 17.07.2019 11:34
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