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  • Son Güncelleme: 17.07.2019 11:39

Son dakika: ile 'nin katıldığı Ayyıldız-2019 tatbikatı başladı

, 'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen komandolarımız ile Pakistan ikmal lerinin katıldığı ve 'a kadar sürecek olan Ayyıldız-2019 tatbikatının başladığını duyurdu.

Ayyıldız-2019 tatbikatı başladı!

, 'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen komandolarımız ile Pakistan ikmal lerinin katıldığı ve 'a kadar sürecek olan Ayyıldız-2019 tatbikatının başladığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada:

"1. AYYILDIZ-2019 Tatbikatı; Pakistan ev sahipliğinde 15-26 Temmuz 2019 tarihleri arasında icra edilmektedir.

2. Tatbikatın maksadı; Sualtı Taarruz harekât nevilerinde Türk Sualtı Taarruz (SAT) ve Pakistan İkbal Timleri arasında müşterek çalışabilirliği sağlamak ve Pakistan ile askerî alandaki iş birliğini geliştirmektir.

3. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tatbikata 1 SAT Görev Timi ile iştirak etmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadelerine yer verildi.

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