FETÖ'nün sözde atama listesindeki eski albay Adem Durak'a 10 yıl hapis cezası Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görev yapan ve darbecilerin sözde atama listesinde "Türk Telekom Genel Müdürü" olarak gösterilen eski albay Adem Durak, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Haberler Güncel Haberleri FETÖ'nün sözde atama listesindeki eski albay Adem Durak'a 10 yıl hapis cezası