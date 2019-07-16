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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 14:21

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu açıkladı: Akdeniz'e dördüncü gemi gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 'nin 'nin 'deki faaliyetlerine ilişkin aldığı kararlara yöneliki "Aldıkları kararların uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik böyle kararlar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında, Üsküp'te mevkidaşı Nikola Dimitrov ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, 'nin 'nin 'deki faaliyetlerine ilişkin aldığı kararları "Aldıkları kararların uygulanmasının mümkün olmadığını kendileri de biliyor." ifadelerini kullandı. Çavuşoğlu, "Türkiye'ye yönelik böyle kararlar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz." dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:

"KIYTIRIKTAN KARARLAR ALMAK DURUMUNDA KALDILAR"

Çok da ciddiye almaya gerek yok. Bankaya tavsiye vermesi 'nin başka bir çelişkisi. AB'nin bize ihtiyacı var. Aldıkları kararların uygulanmasının da mümkün olmadığını kendileri de biliyor. Rum kesimini tatmin etmek için kıytırıktan kararlar almak durumda kaldılar. Sorun Kıbrıs Türk halklarının ada etrafındaki haklarının garanti altına alınmamasıdır.

"DÖRDÜNCÜ GEMİYİ GÖNDERECEĞİZ"

Türkiye'ye yönelik böyle kararlar alırsanız faaliyetlerimizi artıracağız. Doğu Akdeniz'de üç gemimiz var, dördüncü gemiyi de göndereceğiz. Rum kesimi de AB'yi arkasına almasın. Rum kesimini muhatabı 'dir. Bir an önce akıllarını başlarına alsınlar.''

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