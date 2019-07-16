15 Temmuz gecesinde darbe girişiminin başladığı anlarda kaydedilen bir görüntü adeta tüyleri diken diken eder nitelikte.

Türk milletinin, cesaretini bir kez daha gözler önüne serdiği o gecenin sembol görüntülerinden biri de "İnsan bir kere ölür" diyerek FETÖ'cü hainlere karşı gelinen o an. 15 Temmuz gecesi köprüde FETÖ'cü hainlere karşı direnmek için bir saniye düşünmeyen kahramanlardan biriydi o.

Köprüde "Eğer ben canıma güveniyorum geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin." diyen FETÖ'cü hainlere karşı mücadele eden bir polise, "Ben geçerim abi. İnsan bir kere ölür adam gibi." cevabını veren ve o gecenin sembollerinden biri haline gelen Mehmet isimli kahraman Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.