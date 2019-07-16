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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 23:50

'un sembolü olmuştu! " bi ölür" diyen kahraman Başkan Erdoğan ile buluştu

gecesinde darbe girişiminin başladığı anlarda kaydedilen bir görüntü adeta tüyleri diken diken eder nitelikte. O videodaki Mehmet isimli kahraman Başkan ile bir araya geldi.

gecesinde darbe girişiminin başladığı anlarda kaydedilen bir görüntü adeta tüyleri diken diken eder nitelikte.

Türk milletinin, cesaretini bir kez daha gözler önüne serdiği o gecenin sembol görüntülerinden biri de "" diyerek 'cü hainlere karşı gelinen o an. 15 Temmuz gecesi köprüde FETÖ'cü hainlere karşı direnmek için bir saniye düşünmeyen kahramanlardan biriydi o.

Köprüde "Eğer ben canıma güveniyorum geçer giderim diyen varsa buyursun geçsin." diyen FETÖ'cü hainlere karşı mücadele eden bir polise, "Ben geçerim abi. İnsan bir kere ölür bi." cevabını veren ve o gecenin sembollerinden biri haline gelen Mehmet isimli kahraman Başkan ile bir araya geldi.

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