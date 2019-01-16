Esra Erol da akıma uydu! İşte '10 Year Challenge' akımına katılan ünlü isimler

Esra Erol'un 10 yıl önceki halini görenler tanıyamıyor. Sosyal medyada #10YearChallenge hashtag'i altında başlayan, 10 yıl öncesi ile sonrası fotoğrafların kolajlanarak paylaşılması akımına gösteri dünyasının yerli ve yabancı ünlü isimleri de katılıyor. Esra Erol'da bu isimler arasında yer alıyor. Atv'de yayınlanan Esra Erol'da programını sunan başarılı sunucu Esra Erol, Instagram hesabından paylaştığı 10 yıl önceki fotoğrafıyla herkesi şaşırtmayı başardı. Erol, fotoğrafı, '#10yearchallenge Hey gidi yıllar' notuyla paylaştı. İşte 10 Year Challenge akımına katılarak fotoğrafları sosyal medyadan yayınlayan ünlü isimlerin kareleri...

16 Ocak 2019 Çarşamba, 14:27:52 Güncelleme: 15:05:20 BU GALERİYİ PAYLAŞ





