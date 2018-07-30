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'ta büyük tehlike! pazarı kurmuşlar

’taki pazarında , ve nin yanı sıra evlilik cüzdanıyla ölüm belgesi bile satılıyor.

Facebookta büyük tehlike!

Akşam gazetesinin haberine göre, 'ten feribotla 'ın Rodos Adası'na gitmek isteyen 3 Iraklı genç, kimliğiyle yakalandı. Saçlarını sarıya boyatan zanlılar, sahte olduğu kolayca anlaşılan leri 'ta tanıştıkları şahsa yaptırdıklarını, kişi başına 2 bin euro verdiklerini anlattı.

ÖLÜM BELGESİ BİLE SATIYORLAR

Savcılığa sevk edilen Iraklılar, sahte kimliklerin aldatıcılık özelliği bulunmadığı gerekçesiyle serbest kaldı. Sahtekarların Facebook'taki bir sayfa üzerinden para karşılığı sahte kimlik, , , diploma, baro kimliği hatta evlilik cüzdanı ile ölüm belgesi bile sattığı belirlendi.

"KESİNLİKLE SAHTE OLDUĞU ANLAŞILMAZ"

Sayfanın yöneticisi, "Ehliyet ve kimlikleri mühürlü yapıyorum, kesinlikle sahte olduğu anlaşılmaz" sözleriyle alıcılara garanti veriyor. İletişim içinse elektronik posta gönderilmesi isteniyor.

SAHTE KİMLİK YAPIMI VİDEODA ANLATILIYOR

'da ise süreleri 2 ile 5 dakika arasında değişen sahte kimlik yapımının anlatıldığı onlarca video bulunuyor. Her videonun da binlerce defa izlendiği göze çarpıyor.

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  • 30 Temmuz 2018, Pazartesi 10:47
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