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  • 15.07.2019 17:24
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 17:24

, darbeci asker 'ın 'dan iadesini istedi

, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () ihanet girişimi sırasında aktif rol oynayan eski Kara Harp Okulu kurmay başkanı İlhami Polat'ın 'dan iadesini istedi. Bugüne kadar aralarında ve gibi isimlerin yer aldığı FETÖ/ üyesi 54 kişinin iadesini isteyen Türkiye'nin, Almanya'dan resmen istediği kişi sayısı ile 55'e yükseldi.

Türkiye Almanya'dan o ismin iadesini istedi

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre 'nin Büyükelçiliği, Polat'ın iade işlemleri için nezdinde girişimde bulundu.

Bugüne kadar aralarında ve gibi isimlerin yer aldığı / üyesi 54 kişinin iadesini isteyen Türkiye'nin, Almanya'dan resmen istediği kişi sayısı ile 55'e yükseldi.

Alman medyası da darbeye doğrudan katıldığı tespit edilen Polat'ın 2017 yılında Yunanistan üzerinden Frankfurt'a geldiğini ve sığınma talebinde bulunan Polat'a Almanya'nın geçici koruma statüsü verdiğini yazmıştı.

İlhami Polat'ın meslekten ihraç edilen ve itirafçı olan hakim eşi Suzan Polat, eşinin darbe emrini doğrudan FETÖ elebaşı 'den aldığını söylemişti.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın da 15 Temmuz Demokrasi ve etkinliğinde gazetecilere yaptığı açıklamada, bugüne kadar iade taleplerine olumlu cevap alınamadığına dikkati çekerek, ''Bu durum geçmişi tarihin derinliklerine uzanan çok boyutlu ikili ilişkilerle bağdaşmamaktadır. Türk toplumunu derin hayal kırıklığına uğratmaktadır. Almanya'nın atacağı olumlu adımlar ikili ilişkilerde yaşanılan sıkıntının aşılmasına büyük katkı sağlayacaktır.'' ifadesini kullanmıştı.

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