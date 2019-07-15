Başkan Erdoğan'dan: Bir daha kimse böyle bir teşebbüste bulunamayacak!





Başkan Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerini anma programı kapsamında Ankara Emniyet Müdürlüğü Yeni Binası Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.



İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili Ankaralılar, saygıdeğer yurtdışından şu anda aramızda bulunan misafirler, Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensupları, siyasi partilerimizin değerli başkanları, TBMM'nin değerli başkanı, bu arada tüm yargı mensuplarımız aynı şekilde şu anda aramızda bulunan siyasi partilerin temsilcisi değerleri arkadaşlarımız, milletvekillerimiz, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.





BURADA DİNLERKEN YÜREĞİNDEN GELEN DUYGULARI DUYDUNUZ

Ankara Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının hayırlı olmasını Allah'tan diliyorum. Polisimiz vatandaşımızla 15 Temmuz'da sırt sırta vererek adeta tarih yazdılar. Gözüpek polisimiz FETÖ'cü alçakların işgal ettiği yerlerden kurtardılar, darbecilere kök söktürdüler. Ankara'nın dört bir yerinde darbecilere karşı aslanlar gibi mücadele eden kardeşlerimize, az önce soyadı Arslan Turgut Arslan kardeşimiz bu mücadelede önde gelenlerden bir tanesi oldu. Kendisini burada dinlerken hala yüreğinden gelen ifadeleri de duydunuz. İşte bizim polisimiz bu. Ve kendilerine bir kez daha yürekten şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum. Aynı şekilde İstanbul'da da Boğaziçi Köprüsü'nde yani 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, ki bu akşam önce Atatürk Havalimanı ardından orada da Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yapacağız. Çemberlitaş'ta, Çengelköy'de diğer yerlerde canlarını hiçe sayan emniyetçi arkadaşlarımı da tebrik ediyorum.





ONLAR BİZİM SAKALIMIZI KESTİLER, BİZ ONLARIN KOLUNU KESTİK

Ortaya çıkan her görüntü darbecilerin yok ettiklerini sandıkları her kayıt vahşeti bizlere hatırlatıyor. Kendi insanına, meslektaşlarına karşı 'Vurun, öldürün, acımayın, üzerine sıkın' diyecek kadar kin bürümüştü. FETÖ'cülerin bu kin ve nefretinden Ankara Emniyetimiz de maalesef nasibini aldı. Tanklarla kuşatılan, helikopterle taranan, uçakla bombalanan bu bina oluşan tahribat sebebiyle artık kullanılamaz hale gelmişti. Sakalımızı kestiler ama kesilen sakal çok daha gür çıktı. Biz ise onların kollarını kestik, kolay kolay ayağa kalkamayacaklar. Yeter ki bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, bu işi bitiririz.





BU BİNA 15 TEMMUZ DESTANSI MÜCADELESİNİN SEMBOLÜDÜR

Yaklaşık 1,5 yılık yoğun çalışmanın ardından toplam kullanım alanı 32 bin metrekare olan yeni binamızı tamamladık. Ankara aynı zamanda bir Selçuklu şehridir. Selçuklu mimarisi Ankara Emniyet Müdürlüğü binamıza hakim olsun dedik. Burada tabii akıllı bi bina olsun, modern bir bina olsun. Üç özellikle şu anda Ankara Emniyet Müdürlüğü binası yapılmış oldu. Bu güzel bina öncelikle sizlerin fedakârlığınızın temsilidir. Polisi, istihbaratçısı, askeri, siviliyle 15 Temmuz'da verdiğiniz destansı mücadelenin sembolüdür.





BİR DAHA HİÇ KİMSE BÖYLE BİR TEŞEBBÜSTE BULUNAMAYACAKTIR

Milletine ve devletine bağlı askerlerimiz, polisimiz, istihabartçı olduğu müddetçe bir daha hiç kimse işgal girişimine teşebbüs edemeyecektir. 63 polis, 5 asker, 183 sivil olmak üzere toplam 251 şehit verdik. O gece ayrıca 2 bin 193 insanımız da gazilik payesiyle şereflendi. Milleti, bayrağı, vatanı, devleti için hayatlarını feda eden aziz şehitlerimize bir ker daha Allah'tan rahmet diliyorum.

İNŞALLAH NİSAN 2020'DE NOKTAYI KOYACAĞIZ

Bizler şehitlerinin canlı olduğuna inanan bir milletiz. Şehitleriyle yaşayan, şehitleriyle var olan bir milletiz. Bu topraklar bize şehit ve gazilerimizin emanetidir. Her karışında bir arslanın yattığı bu topraklar dünyanın en büyük şehitliğidir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de şehit ve gazileri sayesinde dimdik ayaktadır. Dünyanın 34 farklı ülkesinde 79 şehitliğe sahip bir ülke olmaktan gurur duyuyoruz. Bu borcu ancak bir nebze de olsa şehitlerimizin uğuruna canlarını feda ettikleri mukaddes değerlere sahip çıkabilerek ödeyebiliriz. Biz de çalışmalarımızı işte bu hassasiyetle yürütüyoruz. Ülkemizi ekonomi, güvenlik, savunma sanayiinde dış politikada çok daha ileri taşıyacak adımları atıyoruz. Şu anda S-400'lerimizi almaya başladık. 'Alamazlar, onları bir yerlere yerleştiremezler, almanız doğru olmaz' dediler. Bugün itibarıyla sekizinci uçak da geldi. İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz. Bununla birlikte hava savunma sistemlerinde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Şimdi hedef ortak üretimi Rusya'yla beraber yapmak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi gibi tarihi nitelikteki reformlarla milli iradenin önündeki engelleri kaldırmanın mücadelesini veriyoruz.





MEYDAN MEYDAN FETÖ'NÜN İPLİĞİNİ PAZARA ÇIKARDIK

Birileri o günde FETÖ'nün paçavraları önünde nöbet tutarkan, grup kürsülerini propoganda haline getirirken biz meydan meydan FETÖ'nün ipliğini pazara çıkarıyorduk. FETÖ ile mücadelede önemli adımlar attık. Polis Akedemisini aslına uygun hale gedirtirk. Bu kapsamda 30 bin 714 FETÖ'cü teşkilattan ihraç edilirken 1881 kişi de görevden uzaklaştırılmıştır. Ortaya bir boşluk çıkmaması için gereken tedbirleri de süratle aldık. 2017 yılında 2 bin 84 komiser yardımcısı, 21 bin 854 polis memuru göreve başladı.

O DELİKTEN BİR KEZ DAHA SOKULMAMAYI ORTAYA KOYDUK

Bir müslüman bir kez ısırıldığı delikten ikinci defa ısırılmaz. Birileri bunu istismar edebilir, bizim de geçmiş itibarıyle bunlara karşı eksiklerimiz, hatalarımız olabilir. Ama o delikten bir kez daha sokulmamayı 2010 itibarıyla ortaya koyduk, gereğini yaptık, yapıyoruz. Basiret ve feraset sahibi olmak aynı hataları tekrarlamamayı gerektirir. Devletin içinde bir daha böyle yapılar oluşmasının önüne geçirmek de önemlidir.





ASIL SORUMLULUĞUMUZ FETÖ'YÜ DOĞURAN EKOSİSTEMİ YOK ETMEKTİR

FETÖ 1970'lerden beri devlet ve millet arasında oluşan fay hatlarını kullanan sirayet etmiştir. Bu ihanet çetesiyle mücadele ederken FETÖ'yü besleyen, büyüten hataların tamamen ortadan kaldırılması şarttır. Adalet, likayat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur. Devlet ve millet arasındaki bağları yeniden tahkim ediyoruz. 82 milyonun her bir ferdinin sahipleneceği bir devlet haline getirmeye çalışıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'ni. Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ekosistemi yok etmektir.

ASIL SORUMLULUĞUMUZ FETÖ'YÜ DOĞURAN EKOSİSTEMİ YOK ETMEKTİR

FETÖ 1970'lerden beri devlet ve millet arasında oluşan fay hatlarını kullanan sirayet etmiştir. Bu ihanet çetesiyle mücadele ederken FETÖ'yü besleyen, büyüten hataların tamamen ortadan kaldırılması şarttır. Adalet, likayat, hukuk ve demokrasi sütunları üzerinde yükselen bir yapıyı çökertebilecek hiçbir sinsi güç yoktur. Devlet ve millet arasındaki bağları yeniden tahkim ediyoruz. 82 milyonun her bir ferdinin sahipleneceği bir devlet haline getirmeye çalışıyoruz Türkiye Cumhuriyeti'ni. Asıl sorumluluğumuz FETÖ'yü doğuran ekosistemi yok etmektir.





ARKANIZDA DEVLET, MİLLET VE CUMHURBAŞKANI VAR

Kendini devletin ve milletin üstünde gören hiçbir anlayışın bir daha buralarda hakim olmasına izin vermeyeceğiz. Sizler Türk Milletinin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin polislerisiniz. Gerektiğinde canlarınız pahasına ülkenin birliği, beraberliği, bağımsızlığını, huzurunu korumakla mükellefsiniz. Sizler ve millet hep birlikte tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek geleceğe yürüyeceğiz. Arkanızda devletin, milletin ve elbette Cumhurbaşkanı'nın olduğunu unutmayınız. Bir kez daha 15 Temmuz gecesi şehadete yürüyenler başta olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet, minnetle yadediyorum. Gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, kendilerine Allah'tan hayırlı, sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum.