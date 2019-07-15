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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 19:30

Son dakika: 'li başkana 'nün darbe girişimini övgüden gözaltı

Muratlı Gençlik Kolları Başkanı , hesabı üzerinden 'nün () darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Darbeyi öven CHP'li isim gözaltına alındı!

HP Muratlı Gençlik Kolları Başkanı , hesabı üzerinden 'nün () darbe girişimini övdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muratlı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Eser'in sosyal medyadan FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini övücü paylaşımlar yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Eser, "suç ve suçluyu övmek" suçundan gözaltına aldı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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