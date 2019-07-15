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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 19:28

ve 'da eş zamanlı anması

Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılan ve anısına tasarlanan gösteri, eş zamanlı olarak ve 'da gerçekleştirildi .Koreografide 'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk milletinin nasıl birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde olduğunu sembolize eden hikayeye yer verildi.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk milletinin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu sembolize eden koreografi performansı sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 15 Temmuz anısına tasarlanan gösteri, yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) Tower Hill'de yapıldı.

Eş zamanlı olarak İstanbul'da da gerçekleştirilen koreografide 50 Tu¨rk ve 50 İngiliz olmak u¨zere 100 performans sanatçısı görev aldı.

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