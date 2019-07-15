İngiltere'nin başkenti Londra'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Türk milletinin gösterdiği birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunu sembolize eden koreografi performansı sergilendi.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve 15 Temmuz anısına tasarlanan gösteri, yerel saatle 16.00'da (TSİ 18.00) Tower Hill'de yapıldı.

Eş zamanlı olarak İstanbul'da da gerçekleştirilen koreografide 50 Tu¨rk ve 50 İngiliz olmak u¨zere 100 performans sanatçısı görev aldı.