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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 19:40

Son dakika: Bakanlık açıkladı! 2016'dan itibaren terör örgütlerine 324 bin 243 operasyon gerçekleştirildi

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2016 tarihinden bugüne kadar tüm terör örgütlerin yapılan operasyon sayısı açıkladı. Soylu, "15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik." dedi.

Bakanlık açıkladı! 15 Temmuz 2016'dan itibaren...
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 2016 tarihinden bugüne kadar tüm terör örgütlerin yapılan operasyon sayısı açıkladı. Soylu, "15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik. 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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