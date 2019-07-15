Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne kadar tüm terör örgütlerin yapılan operasyon sayısı açıkladı. Soylu, "15 Temmuz 2016'dan itibaren tüm terör örgütlerine yönelik 324 bin 243 operasyon gerçekleştirdik. 69 bin 496 tutuklama yaptık, 5 bin 778 teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Ayrıntılar geliyor...
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.