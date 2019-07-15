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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 19:41

" Milli Birlik Destanı" sergisi açıldı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla "15 " fotoğraf sergisi açıldı. FETÖ'nün hain darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla Taksim'de açılan fotoğraf sergisi, temmuz ayı boyunca görülebilecek.

Taksim'de anlamlı sergi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 3. yılı dolayısıyla "15 " fotoğraf sergisi açıldı.

Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı açık hava sergi alanında düzenlenen serginin açılışı öncesi, 15 Temmuz gazisi Emre Sessiz, Kur'an-ı Kerim okudu.

Açılışta konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, 15 Temmuz'un bir işgal girişimi olduğunu anlatarak, Malazgirt, İstanbul'un fethi ve Çanakkale'deki ruh ne ise 15 Temmuz'da darbecilere direnenlerin de aynı ruhu paylaştığını söyledi.

Cumhurbaşkanı 'ın halkına seslenmesiyle ölümüne bir mücadele verildiğini belirten Yıldız, bu mücadeleyle yeniden tarih yazıldığını dile getirdi.

Tüm şehitleri minnet ve şükranla andıklarını ifade eden Yıldız, gazilere sağlıklı bir yaşam diledi.

Serginin açılışına İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Harun Muş ve 15 Temmuz gazileri ile yakınları da katıldı.

Darbe gecesi yaşananlar ve halkın kahramanca direnişinin yansıtıldığı fotoğrafların yer aldığı sergi, temmuz ayı boyunca görülebilecek.

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