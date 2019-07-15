Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı.
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