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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 23:53

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darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Camii mahyasından dev yansıtıldı. Dev bayrak havadan görüntülendi.

15 Temmuz'a özel dev LED Türk Bayrağı

darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Camii mahyasından dev yansıtıldı. Dev bayrak havadan görüntülendi. 15 Temmuz darbe girişiminin 3'üncü yıl dönümü anmaları kapsamında Büyük mahyasından Türk bayrağı yansıtıldı. Dev LED bayrak havadan görüntülendi. LED bayrak ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ışıklarının birlikte yer aldığı görüntüler görsel şölen oluşturdu.

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