Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 15 Temmuz ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "15 Temmuz'un 3. yıldönümünde millet, lideri ile birlikte bir kez daha haykırdı: "Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Bu Aziz vatan için toprağa düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.