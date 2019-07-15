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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 00:31

Bakan Albayrak'tan paylaşımı

, "Bu Aziz vatan için toprağa düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyoruz." dedi.

Bakan Albayrak'tan 15 Temmuz paylaşımı

, ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "15 Temmuz'un 3. yıldönümünde millet, lideri ile birlikte bir kez daha haykırdı: "Asım'ın nesli diyordum ya nesilmiş gerçek, İşte çiğnetmedi namusunu çiğnetmeyecek. Bu Aziz vatan için toprağa düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle bir kez daha yad ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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