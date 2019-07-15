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İstanbul'da vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti! Alan doldu taştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen buluşma için vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti. Buluşmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele sırasında şehit edilen 251 kişinin isimleri tek tek okundu.

15.07.2019 19:18 - Son Güncelleme: 15.07.2019 21:45
İstanbul'da vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti! Alan doldu taştı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Atatürk Havalimanı'nda Devlet Konukevi Apronu'nda gerçekleştirilen buluşmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

İstanbul'da vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti! Alan doldu taştı

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele sırasında şehit edilen 251 kişinin isimleri tek tek okundu.

Katılımcılar da her isminin okunmasının ardından "burada" diyerek karşılık verdi. Bu sırada bazı şehit yakınları ve gazilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.

İstanbul'da vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti! Alan doldu taştı

Daha sonra sahneye davet edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşları selamlayarak hitabına başladı.

İstanbul'da vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti! Alan doldu taştı

Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi önündeki alanda yapılacak etkinlik için hazırlıklar saatler öncesinden tamamlandı. Vatandaşlar, 15.00 sıralarında havalimanı ve çevresinde toplanmaya başladı.

İstanbul'da vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti! Alan doldu taştı

Etkinlik alanına girmek isteyen vatandaşlar, tek tek aranarak içeri alınmaya başladı. 16.00 itibari ile alana girişler başladı.

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