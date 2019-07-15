İstanbul'da vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti! Alan doldu taştı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen buluşma için vatandaşlar Atatürk Havalimanı'na akın etti. Buluşmada, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele sırasında şehit edilen 251 kişinin isimleri tek tek okundu.
15.07.2019 19:18
- Son Güncelleme: 15.07.2019 21:45
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimiyle mücadele sırasında şehit edilen 251 kişinin isimleri tek tek okundu.
Katılımcılar da her isminin okunmasının ardından "burada" diyerek karşılık verdi. Bu sırada bazı şehit yakınları ve gazilerin göz yaşlarına hakim olamadığı görüldü.
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