Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.07.2019 19:11
  • Son Güncelleme: 15.07.2019 19:18

Başkan Erdoğan 3 yıl önceki çağrısını yeniledi! "Milletimizi 'na davet ediyorum"

Başkan , 15 'na sahip çıkmak için milleti, saat 20.00'de 'ndaki buluşmaya davet etti. Erdoğan, yeni paylaşımında, "Milletimizi, 3 yıl önceki bu çağrımızda olduğu gibi, tarihe altın harflerle yazılan Destanı'na sahip çıkmak için bugün saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki buluşmamıza davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Erdoğan 3 yıl önceki çağrısını yeniledi!

Başkan , Twitter'daki hesabından, 16 Temmuz 2016'da saat 00.38'de attığı "Milletimizi demokrasimize ve milli iradeye sahip çıkmak üzere meydanlara, havalimanlarına davet ediyorum." şeklindeki mesajını tekrar paylaştı.

Erdoğan, yeni paylaşımında, "Milletimizi, 3 yıl önceki bu çağrımızda olduğu gibi, tarihe altın harflerle yazılan 15 'na sahip çıkmak için bugün saat 20.00'de 'ndaki buluşmamıza davet ediyorum." ifadelerine yer verdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan 3 yıl önceki çağrısını yeniledi! "Milletimizi Atatürk Havalimanı'na davet ediyorum"
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri