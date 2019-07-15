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  • Son Güncelleme: 16.07.2019 00:31

Son dakika... darbe girişiminin 3. yıl dönümünde camilerdeeş zamanlı okundu

düzenlenen programlar çerçevesinde, hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sesi, saat 00.13 itibarıyla genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi. Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

90 bin camide eş zamanlı sela okundu

hain darbe girişiminin üzerinden üç yıl geçti. 15 Temmuz 2016 gecesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü () mensubu hainler tarafından yapılmaya çalışılan darbe, Başkan 'ın cesareti ve Türk halkının canı pahasına ülkesini ve bağımsızlığını korumasının ardından bastırıldı. İhanet girişimi, kahraman milletin sokağa çıkması ve hainlere karşı direnmesi üzerine akamete uğradı.

15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde yurdun her köşesinde anma etkinlikleri düzenlendi. ların uçak seslerini bastırdığı geceyi anma etkinlikleri kapsamında 90 bin camide eş zamanlı selalar okundu.

düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi. Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

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