3 evladını şehit veren Muzaffer Ana: O karanlık geceyi anlatıyoruz

OĞLU MEHMET GÜLŞEN (61)







YEĞENİ VE DAMADI LÜTFİ GÜLŞEN (63)

93 yaşında.'nündarbe ihanetinde üç evladını aynı yerde şehit veren bir anne.Külliye'de hainlerce hunharca katledilmesinden bu güne, iki gözü iki çeşme yas tutan acılı bir kadın... Günde sadece iki saat uyuyabildiğini, o anda da çocuklarını rüyalarında gördüğünü belirten Muzaffer Anne, yaşadığı derin acı nedeniyle işitme yetisini kaybetmiş. Kanlı gecede üç evladını uğurladığı pencerede aradan geçen zamana rağmen onların dönüşünü beklediğini söyleyen yaşlı kadın, elinde üç evladının fotoğrafıyla evlat nöbeti tutuyor.'in evinde ziyaret ettiği 15 Temmuz 'un kahraman yürekli annelerinden Gülşen, acılarla dolu hissettiklerini şöyle anlattı: "İki oğlum, iki kızım vardı. Yeğenim Lütfi 4 yaşında yetim kaldı. Kimsesi kalmayınca onu da aldım, evlatlarımla birlikte büyüttüm. Ona analık ettim, kızımla evlendirip, yuvasını kurdum. O gece oğullarım '' diyerek evden çıktılar. Peşlerinden seslendim, 'Sizin çocuklarınız ne olacak oğul, ben 90 yaşımı geçtim, bana kim bakacak' deyince, 'Ana bizim çocuklarımız yetim kalmazsa bu ülkede yüzlerce çocuk yetim kalacak, ocak sönecek. Sen bizi vatan sevgisiyle büyüttün, gün bugün, hakkını helal et' dediler. Sırtlarına sardıkları bayraklarla kapıdan çıktıklarını gördüm en son, sonra evime üç tabut geldi...Çocuklarımdan iki yıl önce eşimi elim bir kazada kaybetmiştim, şimdi onlar... Benim evimden birden üç tabut çıktı. Yetimimi, bağrımda büyüttüklerimi aldı hainler ama hiç keşke gitmeselerdi demedim. Acıdan kulaklarım durdu, rüyamda bile onları görüp, ağlayarak uyanıyorum. Ancak vatan selamette. Şehit olduklarını öğrendik ama cenazelerin ertesi gün akşama doğru bulduk. Bizim ailenin erkekleri şehit ama biz Anadolu kadınıyız, emanetleri vatan için şimdi biz güçlü durup, o karanlık geceyi anlatıyoruz. Bizim çocuklarımız yetim kaldı ama bu vatanın nice çocukları babası ve anası kurtuldu. Şimdi üç oğlumun emaneti vatan, Muzaffer Anaya emanet...Bağrından üç ateş yükselen, günde iki saat uyku dışında her an şehitlerinin yasını tutan yaşlı yürekli bir anayım.Üç kardeş yan yana büyüdü, yaşadı, yan yana da şehit düştü. Her gün mezarlarına gidiyorum, gitmezsem nefes alamıyorum. Söz vermişlerdi, bana bakacaklar, üçü birlikte beni toprağa vereceklerdi ama ben onları toprağa verdim..."OĞLU HAKAN GÜLŞEN (43)