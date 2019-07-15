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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 16:14

'da nasıl şehit oldu, mezarı nerede? Ömer Halisdemir kimdir, nereli, kaç yaşında?

kimdir? Arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Ömer Halisdemir, hain darbe girişiminin seyrini değiştiren ve kendi canını vatan uğruna veren şehit olarak hafızalara kazındı. Kıdemli Halisdemir şehit olduğu günün yıl dönümünde gömütına çeşitli yerlerden gelen Türk milleti tarafından anılıyor. Kahramanlık örneği ile tarihe geçen Ömer Halisdemir kimdir, nasıl şehit oldu? Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir, 20 Şubat 1974 tarihinde Niğde'nin Bor ilçesinde dünyaya geldi. Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer Halidemir, Bor ilçesinin Çukurkuyu beldesinde çocukluğunu geçirdi. Peki Ömer Halisdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu, mezarı nerede?

Ömer Halisdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu, mezarı nerede? 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbenin seyrini attığı kurşunla değiştiren ve Türk halkının kahramanı olarak görülen Ömer Halisdemir'in doğum tarihi, nereli olduğu, yaşı ve rütbesi merak ediliyor. 15 Temmuz gecesinde direnişin sembolü haline gelen ve gelen emir doğrultusunda canını ortaya koyarak darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in hayatı araştırılıyor. Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ziyaretçiler geliyor. Peki Ömer Halisdemir kimdir, nasıl şehit oldu? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..

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