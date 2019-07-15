Ömer Halisdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 15 Temmuz'da Ömer Halisdemir nasıl şehit oldu, mezarı nerede? 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbenin seyrini attığı kurşunla değiştiren ve Türk halkının kahramanı olarak görülen Ömer Halisdemir'in doğum tarihi, nereli olduğu, yaşı ve rütbesi merak ediliyor. 15 Temmuz gecesinde direnişin sembolü haline gelen ve gelen emir doğrultusunda canını ortaya koyarak darbenin seyrini değiştiren Ömer Halisdemir'in hayatı araştırılıyor. Şehit Ömer Halisdemir'in mezarına Türkiye'nin çeşitli yerlerinde ziyaretçiler geliyor. Peki Ömer Halisdemir kimdir, nasıl şehit oldu? diye merak ediyorsanız yanıtı haberimizde..