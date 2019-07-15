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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 15:48

Alman 'den büyük skandal: yazısını 'a yazdırdılar

hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Alman haber sitesi , skandal bir karar aldı. Haber sitesi, firari 'a 15 Temmuz ile ilgili "Erdoğan için Allah'tan bir hediye" başlıklı bir köşe yazısı yazdırdı. Firari Dündar, yazısında darbeye ve darbecilere söz söylemek yerine 'yi ve Erdoğan'ı eleştirdi.

Alman Deutsche Welle'den büyük skandal

hain darbe girişiminin 3'üncü yılında Alman haber sitesi , 'de hakkında yakalama kararı bulunan firari 'a köşe yazısı yazdırdı.

Firari Can Dündar köşe yazısında, Erdoğan'ın darbe girişimi karşısındaki çağrısına değinerek, "15 Temmuz'da Erdoğan CNN Türk'e bağlanarak herkesi sokağa davet etti. Bu daha önceki darbelerde görülmüş bir çağrı değildi. Önceki darbelerde iktidardakiler sessizce çekilirdi. Erdoğan'ın çağrısı ile ortalık savaş yerine döndü" dedi.

Haber7'nin haberine göre Erdoğan'ın İstanbul'a döndükten sonra iki seçeneği olduğunu belirten Dündar, "Erdoğan ya demokrasiyi seçecekti ya da tek adam rejimini kuvvetlendirmeyi. O ikincisini seçti" dedi. Türkiye'nin darbe girişimi sonrasında üyelerini hızlı bir biçimde tasfiye etmesini eleştiren Dündar, "Erdoğan İstanbul'a indiğinde çok gergindi. Açıklamalarında bunu, 'Allah'ın bir lütfu' olarak nitelendirdi ve "Şimdi ordudakileri temizleme zamanı" dedi. Erdoğan darbe ile tek adam rejimini güçlendirdi ve Gülen destekçisi olsun olmasın tüm muhaliflerini hapse attırdı. Dönemin artık tek bir adı vardı: Tasfiye" dedi.

Köşe yazısında bunlar ile de yetinmeyerek skandal sözlere yer veren Dündar, darbeciler ile ilgili hiçbir şey söylemedi ve Türkiye'nin verdiği şehitleri de hiçe saydı.

Firari Can Dündar, darbeyi yapanlar ile ilgili söz söylemek yerine Erdoğan'ı eleştirerek,"Erdoğan parlamentoya, hükümete ve hatta yargıya el koydu. Bütün gücün bir elinde olduğu bir rejim kurmaya başladı. Onun sözleriyle, süreç bir "İkinci Kurtuluş Savaşı" idi. 15 Temmuz'un üçüncü yıldönümünde artık Erdoğan'ın zaferleri değil onun için çalan alarmlar konuşuluyor" dedi.

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