Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne az bir zaman kala kargoların açık olup olmayacağı araştırılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda 15 Temmuz resmi tatil olarak ilan edildi. Peki 15 Temmuz kargolar açık mı 2019? Merak edilen detaylar haberimizde.. Kargo firmaları özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir. Peki 15 Temmuz'da yarın kargolar açık mı 2019? Yurtiçi, MNG Kargo 15 Temmuz'da bugün açık mı, tatil mi tüm detaylar haberimizde

15 TEMMUZ'DA KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo firmaları özel kurumlar olduğu için değişiklik gösteriyor, bu nedenle vatandaşlar ilgili firmanın müşteri hizmetleriyle görüşebilir.