Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 14.07.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 14.07.2019 17:41

'den acı haber! 3 asker şehit oldu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı 'de devam eden operasyonla ilgili açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda 3 Jandarma personelinin şehit, 1 Jandarma Astsubay çavuşunun ise yaralandığı duyuruldu.

Hakkari'den acı haber! 3 asker şehit oldu

İç güvenlik operasyonları kapsamında, Merkez kırsalında devam eden operasyonda 3 Jandarma personeli şehit oldu, 1 Jandarma Astsubay çavuş ise yaralandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 Jandarma Teğmen, 1 Jandarma Astsubay, 1 Jandarma Uzmançavuş olmak üzere 3 Jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 Jandarma Astsubayçavuş yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriHakkari'den acı haber! 3 asker şehit oldu
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri