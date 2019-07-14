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'da büyük buluşma

Başkan Erdoğan, ’un 3. yıl dönümünde Ankara ve ’da bir dizi etkinliğe katılacak. Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek dev buluşmada ise şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaşla bir araya gelecek.

Büyük buluşma
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programı netleşti. Erdoğan, darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde Ankara ve İstanbul'da bir dizi etkinliğe katılacak. Erdoğan, ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesi karşısındaki Şehitler Abidesi'ndeki törende yer alacak. Erdoğan, buradan Millet Camisi'ne giderek şehitler için okunan hatimlerin duasına iştirak edecek. Erdoğan, daha sonra TBMM'deki özel oturumu izleyecek. Erdoğan, 15 Temmuz gecesi darbecilerin bombaladığı, daha sonra yeniden yapılan Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün yeni binasını hizmete açacak. Erdoğan'ın 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde 'daki ilk adresi ise direnişi yönettiği yer alan Atatürk Havalimanı olacak. Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek dev buluşmaya şehit yakınları ve gazilerin yanı sıra çok sayıda vatandaş katılacak. Erdoğan, daha sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne geçerek Hafıza 15 Temmuz Müzesi'nin açılışını yapacak.



EYGİ'YE VEDA
Başkan Erdoğan, 86 yaşında hayatını kaybeden gazeteci-yazar Mehmed Şevket Eygi için 'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Namazın ardından Eygi'nin naaşı, Erdoğan'ın da omuz vermesiyle cenaze aracına kadar taşındı. Erdoğan, "Eygi'nin zengin bir kütüphanesi vardı ve kitaplarını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kütüphaneye hibe etti" dedi.


ERBAKAN'A DUA OKUDU
Erdoğan, Eygi'ye düzenlenen törenin ardından merhum Başbakanlardan 'ın Merkezefendi Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Erdoğan, burada Erbakan'a dua okudu.

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