15 Temmuz postaneler açık mı 2019? 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. 15 Temmuz 2019 bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olan 15 Temmuz'a sayılı saatler kaldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. Peki PTT, 15 Temmuz'da tatil mi? Detaylar haberimizde...