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  • Son Güncelleme: 15.07.2019 09:13

PTT bugün 'da ? , bugün postane 2019?

resmi , bugün postaneler açık mı 2019? PTT yarın 15 Temmuz'da tatil mi? 15 Temmuz'un resmi tatil olmasından sonra ise postanelerin pazartesi açık olup olmayacağı ise merak konusu.15 Temmuz'un 3.yılı anma törenleri ile kutlanacak. Peki PTT, 15 Temmuz'da tatil mi? Merak edilen detaylar haberimizde... 15 Temmuz'da hastaneler açık olacak, ancak bazı doktorlar resmi tatil dahilinde çalışmayacak. Ağırlıklı olarak nöbetçi doktorların bulunacağı hastanelerde bazı doktorlar olmayabilir. Bu nedenle randevusu olan vatandaşların mutlaka gitmeden önce hastane ile irtibat kurması tavsiye edilmektedir.

15 Temmuz postaneler açık mı 2019? 15 Temmuz, Demokrasi ve Milli Birlik Günü olarak ilan edildi. 15 Temmuz 2019 bu yıl pazartesi gününe denk geliyor. Demokrasi ve Özgürlükleri Anma Günü olan 15 Temmuz'a sayılı saatler kaldı. 15 Temmuz 2016 tarihinde şehit olan vatandaşları, polisleri ve askerleri anmak için ve demokrasi zaferini kutlamak için ilan edilen 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü, geçtiğimiz dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde alınan karar doğrultusunda resmi tatil olarak ilan edilmişti. Peki PTT, 15 Temmuz'da tatil mi? Detaylar haberimizde...

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