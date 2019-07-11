Ceza indirimi yasası ve genel af gündemin en tepesindeki yerini koruyor. Ceza indirimi yasası ve mahkum affı ile ilgili gelişmeler oldukça merak ediliyor. 60 bin mahkum eğer af gelirse tahliye edilecek. Yargı paketi kapsamında infaz sistemini düzenleyen teklifin, tatile girmeden önce Meclis'e getirilip çıkartılması planlanıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş genel af hakkında yasası hakkında son dakika açıklaması yaptı detayları haberimizde. Bu arada yargı paketinin çerçevesine baktığımız zaman ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında AK Parti Genel Merkezi'nde Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile görüşecek çerçeve çizilmişti. Peki ceza indirimi yasası çıktı mı? Kimler hangi mahkumlar tahliye edilecek? İşte AK Parti'den son dakika genel af açıklaması