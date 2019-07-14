Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu.
SAYI 64'E YÜKSELDİ
Böylece, Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu.
SAYI 64'E YÜKSELDİ
Böylece, Pençe Harekâtında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu.
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