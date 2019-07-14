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  • Son Güncelleme: 14.07.2019 10:03

Son dakika: atı'nda flaş gelişme: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 oldu

Son dakika... Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden âtında bir mağarada 3 terörist cesedi bulundu. Böylece, Pençe etkisiz hale getirilen terörist sayısı 64 terörist oldu.

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