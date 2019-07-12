Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 12.07.2019 20:08
  • Son Güncelleme: 12.07.2019 20:09

Son dakika: 'den aranan eski emniyet müdürü 'da yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davada 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 3. sınıf emniyet müdürü , 'nın Alaşehir ilçesinde yakalandı.

Firari FETÖ'cü emniyet müdürü yakalandı!

Alaşehir Emniyet Müdürü ekipleri, / soruşturması kapsamında 'da görevliyken ihraç edilen ve yargılandığı davadan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari eski 3. sınıf emniyet müdürü 'un, Alaşehir ilçesinde olduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, İstasyon Mahallesi'nde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, firari hükümlü gözaltına alındı.

Coşkun, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: FETÖ'den aranan eski emniyet müdürü Manisa'da yakalandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri