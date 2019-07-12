Onurlu bir direniş

Türkiye, 15 Temmuz'da Başkan Erdoğan'ın yaptığı çağrı ile o karanlık geceyi gündüze çevirdi. FETÖ'nün darbe girişiminin 3. yılında, çeşitli etkinliklerin yapılacağı bildirildi. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, "Toplam 1500 civarında etkinlik olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz saat 13.00'de Millet Camii'nde hatm-i şerife katılacaklar. TBMM'de özel oturum olacak. 16.00'da Ankara Emniyet binasının açılışı var" dedi. Erdoğan, saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki anma törenine katılacak.
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