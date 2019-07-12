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Onurlu bir direniş

Onurlu bir direniş
Türkiye, 'da Başkan Erdoğan'ın yaptığı çağrı ile o karanlık geceyi gündüze çevirdi. 'nün darbe girişiminin 3. yılında, çeşitli etkinliklerin yapılacağı bildirildi. sözcüsü , "Toplam 1500 civarında etkinlik olacak. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 Temmuz saat 13.00'de Millet Camii'nde hatm-i şerife katılacaklar. 'de özel oturum olacak. 16.00'da Emniyet binasının açılışı var" dedi. Erdoğan, saat 20.00'de Atatürk Havalimanı'ndaki anma törenine katılacak.



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