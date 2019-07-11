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  • Son Güncelleme: 12.07.2019 05:05

RTÜK'ün üç yeni üyesine ilişkin karar 'de

RTÜK üyeliklerine kontenjanından Nurullah Öztürk, CHP kontenjanından ve HDP kontenjanından Ali Ürküt'ün seçilmesine dair TBMM kararı 'de yer aldı.

RTÜK'ün yeni üyelerine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyelikleri için yapılan seçime dair TBMM kararı 'de yayımlandı.

Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un ilgili maddesi gereği RTÜK'te 14 Temmuz'da boşalacak olan , CHP ve HDP gruplarına düşen birer üyelik için oylama yapıldığı belirtilen kararda, AK Parti kontenjanından Nurullah Öztürk, CHP kontenjanından ve HDP kontenjanından Ali Ürküt'ün RTÜK üyeliklerine seçildiği kaydedildi.

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