Bugünkü
Takvim

Alnımız açık yüzümüz ak

Alnımız açık yüzümüz ak

Kadın ve Demokrasi Derneği () Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Bayraktar ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gümrükçüoğlu, "Giderlerimizi Dernekler Masası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü denetleniyor. Alnımız açık yüzümüz ak. KADEM, hiçbir uluslararası vakıftan fon almadı, başvuruda da bulunmadı. Ancak ülkemizde rahat şekilde çalışmalar yürüten pek çok vakıf bu tür uluslararası vakıflardan fonlanmaktadır. KADEM'in kaynağını 'Soros' ifadesiyle bir arada zikretmek iftiradır" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerGüncel HaberleriAlnımız açık yüzümüz ak
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri