Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Başkanı Dr. Saliha Okur Gümrükçüoğlu, Başkan Yardımcısı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile birlikte basın toplantısı düzenledi. Gümrükçüoğlu, "Giderlerimizi Dernekler Masası ve Vakıflar Genel Müdürlüğü denetleniyor. Alnımız açık yüzümüz ak. KADEM, hiçbir uluslararası vakıftan fon almadı, başvuruda da bulunmadı. Ancak ülkemizde rahat şekilde çalışmalar yürüten pek çok vakıf bu tür uluslararası vakıflardan fonlanmaktadır. KADEM'in kaynağını 'Soros' ifadesiyle bir arada zikretmek iftiradır" dedi.
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