Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından saat 23.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi.
Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve protokol üyeleri karşıladı.
Erdoğan buradan Kısıklı'daki konutuna geçti.
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