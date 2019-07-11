4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya örgütte ablalık yaptığı ve FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in mesajlarını gizli haberleşme programı ByLock'tan örgüt üyelerine ilettiği iddiasıyla tutuklu yargılanan Havva Yorgun (47) ile avukatı katıldı.

EŞİM DE AYNI SUÇLAMADAN TUTUKLU

Son sözleri sorulan sanık, suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Sanık Yorgun, iddianamede yer alan ByLock yazışmalarındaki Gülen'in Hazreti Muhammed ile görüştüğü iddialarını kabul etmeyerek, "Eşim de aynı suçlamadan tutuklu. Ben ByLock kullanmadım. Eşimin de kullandığını düşünmüyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezalandırdı.

TERÖRİSTBAŞININ MESAJLARINI PAYLAŞMIŞTI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın kullanıcı adı kendi ismi ve doğum yılı, şifresi de ev telefonu numarasının son 7 hanesinden oluşan ByLock hesabındaki yazışmaların dökümlerine yer verilmişti.

Mesajlarda şu ifadelerin olduğu kaydedilmişti:

"Kırıkkale'de işçi abilerle bir salondayız. Hocaefendi sohbet ediyor. Sinevizyonda yeşil bir listede Bank Asya'ya ve zor zamanlarda hizmetlere sahip çıkanların ismi var. 'İşte bunlar cennetlik liste.' diyor. Bir de kırmızı liste vardı. Bunlar da süreçten ayrılanlar. Hocaefendi, bunların üzerine sohbet etti. Sohbetin sonunda 'Sorusu olan var mı?' diye sordu. Bir abimiz, 'Süreç ne zaman bitecek?' diye sordu. Hocaefendi gülümsedi, 'Bu soruyu bekliyordum.' dedi.

'Bu sorunun cevabı, yan odada davanın sahibi var. O Hazreti Muhammed. Cevabı o versin.' dedi. Yan odadan Efendimizin sesi duyuldu. 'Dışarıdakiler, içeridekilerle aynı seviyeye gelene kadar devam edecek.' dedi."

Havva Yorgun, mayıs ayında tutuklanmıştı.